Karkamış Antik Kenti'nde 3 bin yıllık kadın yönetici mühürlerine rastlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya'nın Bolonya Üniversitesinden Prof. Dr. Nicolo Marchetti'nin başkanlığında, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker'in başkan yardımcılığında Türk-İtalyan ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında, hiyerarşik düzende en yüksek görevlilere ait onlarca kil mühürleme bulundu.



Anadolu hiyeroglif yazılı mühür baskılarından üçte ikisinin "Geç Tunç Çağı" olarak tanımlanan dönemde Matiya adlı bir kadına ait olduğu belirlenirken, bu keşif, ilgili dönemde kadınların da devlet yönetiminde önemli bir ekonomik role sahip olabileceğini gösterdi. Bu mühürlemeler doğrultusunda yapılacak çalışmalarda kadınların devlet yönetimindeki geçmişi de araştırılacak.



Kazı çalışmalarında Orta Asur Krallığı'nın önemli tüccarlarından Piradu ile adaş (ya da kendisi) bir görevliye ait mühür baskılarını içeren bir bulla da bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Piradu'nun kimliği, Hitit Devleti'nin yıkılışına doğru bozulan Hitit-Asur ilişkileri ve dönemin bazı olaylarının kronolojisinin çözümlenmesine katkı sunacak. Bu bulgulara ilaveten modern mezarlık alanının hemen altındaki Demir Çağı Mezarlığı'nda antik mezarlara zarar vermesinin önüne geçebilmek adına kurtarma kazıları yürütülürken son iki yıl içerisinde M.Ö. 8 ve 7’nci yüzyılların kültürel ve geleneksel anlayışına işaret eden bulgulara ulaşıldı. Bunlardan biri hiç kuşkusuz, M.Ö. 8'inci yüzyılın ilk yarısında Kral Kamani döneminden Sanai adında birine ait olduğu keşfedilen kireç taşı mezar steli oldu."