Karl Lagerfeld’in mirası satılıyor

Dünyanın en önemli moda tasarımcılarından olan Karl Lagerfeld’in Monako ve Fransa’daki 8 evinde bulunan eşyalarının satılacağı açıklandı. 2019’da hayatını kaybettiğinde Choupette adlı kedisine önemli miktarda para ve malikanede 2 hizmetçiyle özel bakımı miras bırakmasıyla dikkat çeken Alman modacının eşyalarının Fransa’da Sotheby’s müzayede Evi tarafından satılacağı bildirildi.

200'DEN FAZLA ELDİVENİ VAR



Müzayedede yer alacak eşyalar arasında Choupette’in özel tasarım yemek tabakları, 40 bin euroluk bir heykel, değerli porselen ürünler, özel tasarım objeler, ev tekstili ürünleri ve Lagerfeld’in stilinde imza niteliğinde olan 200’den fazla parmaksız deri eldiveninin de bulunduğu açıklandı.

Chanel ve Fendi markaları için yaptığı tasarımlarla moda dünyasına damga vuran Lagerfeld’in YSL, KL, Comme des Garçons, Dior ve Martin Margiela marka özel tasarım takım elbiselerinin yanı sıra şaşırtıcı sayıda Goyard marka valizinin de satılacağı ifade edildi.



SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE



Sotheby’s Fransa’nın başkan yardımcısı Pierre Mothes, “müzayede, moda ve sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan bu eşsiz ve olağanüstü tasarımcıya saygı duruşunda bulunacak” dedi.

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