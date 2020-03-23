Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2) soundtrack’ı müzik listesinde tekrar zirvede

Walt Disney, önceki hafta, sinemada tüm rekorları alt üst eden animasyon filmi Karlar Ülkesi 2'nin (Frozen 2) Disney+ platformunda yayın tarihini planlanandan 3 ay erkene çektiğini açıklamıştı. Filmin, corona virüs nedeniyle evde kalan seyircilere ulaşması, soundtrack albümünü bir kez daha Billboard 200 listesinde ilk 10’un içine soktu.



Karlar Ülkesi 2'nin film müziği albümü, filmin dijital satış ve kiralama hizmetleri ile Disney + yayın platformuna erken gelmesi sayesinde iki ay içinde Billboard 200 listesinde ilk 10'a geri döndü.



Albüm, ABD’de 31 bin satış elde ederek müzik listesinde 18’inci sıradan 10’uncu sıraya yükseldi.

DİJİTALDEKİ YAYIN TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

13 Mart’ta Disney şirketinden yapılan açıklamada Disney+ platformunda yayınlanacak animasyonun 15 Mart Pazar gününden itibaren ABD’de erişilebilir olacağı, 17 Mart itibarıyla da Kanada, Hollanda, Avusturalya ve Yeni Zelanda’da yayınlanacağı belirtilmişti.



KARLAR ÜLKESİ 2'NİN KONUSU



Karlar Ülkesi 2, Erindel’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarını konu ediyor. Elsa, hayatını etkileyen bir sorunun cevabını arar. Elsa neden büyülü güçlerle doğdu? Bu sorunun cevabını bulmak için Erindel'in dışındaki ormana, bir bilinmeyene doğru giden Elsa, geçmişi ile ilgili gerçeklerle yüzleşecektir. Krallığı da tehlikeye atan cevapların peşine düşen Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

İKİ YAŞINDAKİ İKİZLER KARLAR ÜLKESİ'Nİ CANLANDIRDI