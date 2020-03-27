Karsu'dan online konser

Doğuş Grubu, “Sanata Doğuştan İyi Bir Gelecek” misyonuyla kültür-sanatın ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamak amacıyla çıktığı yolda, sanatın iyileştirici gücünü corona günlerinde de müzikseverlere sunuyor.



Bugüne kadar hayata geçirdiği konser ve festival arşivlerinden en özel seçkiler de sanatseverlere açılırken, her hafta dünyaca ünlü sanatçı, şef ve orkestralarımızın da destekleriyle evlerinize konuk olmaya devam ediyor.



İlk olarak, 15. Bodrum Müzik Festivali kapanış konserine damgasını vuran Karsu kendi bestelerini de içeren, cazdan yöresel ezgilere, klasik tarzda yenilenen düzenlemeleriyle rüya gibi bir konser ile 28 Mart Cumartesi akşamı saat 21.00’de ilk kez IGTV’de olacak.



Karsu’ya, Şef Tolga Taviş yönetimindeki İzmir’in en önemli orkestralarından Olten Filarmoni eşlik edecek.