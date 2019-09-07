Kendine Has’ın katkılarıyla, Setur Marina’nın ev sahipliğinde bu yıl ilk kez 6 – 7 – 8 Eylül’de Akdeniz ikliminin en güzel zamanlarında gerçekleşen Kaş Caz Festivali, önceki gün büyük bir ilgi ile başladı.

Kaş Caz Festivali, Dev’i uyandırma seremonisi ile sabahın erken saatlerinde başlarken, 18.00'den itibaren Kaş Marina'yı dolduran cazseverler DJ Deniz Kuzuoğlu'nun seçtiklerini dinledi.

Volkan İncüvez Quartet ve güneş batarken izlenen Bebop Project'ten sonra sırayı türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın en hızlı yükselen İngiliz gruplarından Mammal Hands aldı. Çağrı Sertel'in 'Instant' projesi ile devam eden gece, yine DJ Deniz Kuzuoğlu'nun seçtikleri ile sona erdi.



Beden farkındalığını ve sessizliği ön plana çıkaran yoga aktiviteleri, çocuklar için ses ve hareketin temel alındığı atölyeler, Curious Community ortaklığında yapılacak Şehir, Müzik ve Üretim başlıklı panel gibi yan etkinliklerle de dikkat çeken festival 8 Eylül Pazar gecesi Korhan Futacı konseri ile tamamlanacak.