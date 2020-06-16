Kaş Caz Festivali için geri sayım

Denizden esen rüzgarın notalara dönüştüğü Kaş Caz Festivali, 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşuyor.



Akdeniz çanağına çok yakışan caz müziği, ılık esintiler ve yıldızlar altında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, müzisyenler solo ve grup performansları ile bu yıl da büyüleyecek.



Kaş'ın muhteşem doğası eşliğinde Setur Marina'da gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali’nin programı henüz açıklanmadı.



Programla birlikte, festival süresince alınacak sağlık önlemleri ve konser planlaması detayları da duyurulacak.