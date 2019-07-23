Bu yıl ilk kez düzenlenecek Kaş Caz Festivali, yerli müzisyenlerin yanı sıra uluslararası isimleri de ağırlıyor. Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın en hızlı yükselen İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40. sanat yılında Türkçe pop müziğin yaşayan efsanesi Yeni Türkü, kendine özgü yorumlarıyla cazın özel seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın çok yönlü müzisyeni ve kendisini yarı Likyalı olarak tanımlayan Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak.



Üç gün boyunca Kaş’ın doğasını ve güzelliklerini; müzik dolu programıyla ve müzik dışı disiplinlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Kaş Caz Festivali, aynı zamanda sosyal fayda sağlamak üzere festival için geliştirdiği projeleri de yakında duyurmaya başlayacak.



KAŞ CAZ FESTİVALİ PROGRAMI



6 Eylül Cuma



Bebop Project (Ozan Musluoğlu, Önder Focan, Şenova Ülker)



Çağrı Sertel ‘Instant’



Mammal Hands



Volkan İncüvez Quartet



Deniz Kuzuoğlu ‘DJ Set’



7 Eylül Cumartesi



Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’



Ferit Odman Quintet



Gülin



Yeni Türkü



Kaan Sezyum aka DJ Sarıyılan ‘DJ Set’





8 Eylül Pazar



Analog Kültür Experiment ft. Engin Recepoğulları, Deniz Mahir Kartal, Tolga Zafer



B'R ŞEYLER EKS'K (Çağıl Kaya, Tamer Temel, Serhan Erkol, Alper Yılmaz, Volkan Öktem)



Elif Çağlar



Korhan Futacı



Ahmet Uluğ ‘DJ Set’

