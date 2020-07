Kate Winslet’a Onursal Oyuncu Ödülü

Bu yıl 10-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 45. Toronto Film Festivali (TIFF) sırasında düzenlenecek TIFF Tribute Gala‘da ödüllendirilecek isimler arasında oyuncu Kate Winslet da yer alacak.



Toronto Film Festivali’ne fon sağlamak için düzenlenen TIFF Tribute Gala’da; kariyeri boyunca birbirinden farklı türlerde zorlu rollerin altından başarıyla kalkan, kendi döneminin en iyi oyuncularından Kate Winslet’a TIFF Onursal Oyuncu Ödülü verilecek.



Sense and Sensibility, Titanic, Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Reader, Little Children ve Steve Jobs ile yedi kez Oscar adaylığı kazanan Winslet, The Reader filmindeki unutulmaz performansıyla ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nın sahibi olmuştu. Winslet, Altın Küre kazandığı Mildred Pierce dizisinde belki de kariyerinin en iyi performansına imza atarak televizyon dünyasında da adından övgüyle söz ettirdi.