Katmanlar (Sen Kimsin?) kitabı okurla buluştu

Katmanlar (Sen Kimsin?) kitabı raflardaki yerini alarak okuyucuyla buluştu.

Kitabın içeriğine dair bilgi veren yazar Enis Timuçin, “Okurken, bugüne dek bildiğinizi sandığınız her şeyin aslında daha büyük bir gerçeğin örtüsü olduğunu fark edecek ve sizi size anlatan bu eserin hayatınıza olan pozitif katkısıyla çok farklı bir gerçekliğe doğru evrileceksiniz” diye konuştu.

“SİS PERDESİNİN ARDINDA NETLİK ARAYAN PEK ÇOK KONUYA AÇIKLIK GETİRİYOR”



Tuba Bekiroğulları imzalı kapak görseliyle, içerdiği bilgiler kadar dış tasarımıyla da dikkat çeken Katmanlar (Sen Kimsin?) ile ilgili olarak Enis Timuçin, “Eser, insan varlığının bu dünyada anne rahmine düşmeden önceki altı yaşam evresinin, öldükten sonra geçeceği yedi yaşam evresinin ve şu anda içinde bulunduğu yaşamın ne olduğunu anlatırken, bir sis perdesinin ardında netlik arayan pek çok konuya da açıklık getiriyor" diye konuştu.

