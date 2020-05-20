Katy Perry yeni albümünü ertelemedi

Katy Perry, 14 Ağustos’ta yayınlayacağı 5. stüdyo albümünden ilk single’ı Dasies’i piyasaya sundu.

20.05.2020 - 11:19

8DVmQZxGPkSY0GSTKX1zGQ.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Katy Perry: Anneler kulübüne katılmaya hazırım

Katy Perry: Anneler kulübüne katılmaya hazırım

Katy Perry’nin Madonna göndermeli MET Gala kıyafeti

Katy Perry’nin Madonna göndermeli MET Gala kıyafeti

Katy Perry bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Katy Perry bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Dünyada 4 milyon 500 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle tüm tanıtım ve gösteriler iptal edilirken Katy Perry aksi yönde bir karar aldı. Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğunu bekleyen 35 yaşındaki sanatçı 14 Ağustos’ta yayınlayacağı 5. stüdyo albümünden ilk single’ı Dasies’i piyasaya sundu.

"İNSANLAR MÜZİK İSTİYOR"

Perry, albüm çıkış tarihini ertelememesinin nedenini de esprili sözlerle anlattı: “Burada kesin olan bir şey varsa o da bu yaz anne olacağım. Hayatım tamamen değişmek üzere ve daha önce yaşamadığım duyguları tadacağım. Ayrıca insanlar da müzik ve dans istiyor.”

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...