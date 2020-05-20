Katy Perry yeni albümünü ertelemedi

Dünyada 4 milyon 500 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle tüm tanıtım ve gösteriler iptal edilirken Katy Perry aksi yönde bir karar aldı. Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğunu bekleyen 35 yaşındaki sanatçı 14 Ağustos’ta yayınlayacağı 5. stüdyo albümünden ilk single’ı Dasies’i piyasaya sundu.

"İNSANLAR MÜZİK İSTİYOR"



Perry, albüm çıkış tarihini ertelememesinin nedenini de esprili sözlerle anlattı: “Burada kesin olan bir şey varsa o da bu yaz anne olacağım. Hayatım tamamen değişmek üzere ve daha önce yaşamadığım duyguları tadacağım. Ayrıca insanlar da müzik ve dans istiyor.”

