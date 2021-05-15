Katy Perry'den Pokemon'un 25. yıl dönümü için Pikachu temalı şarkı

Katy Perry, yeni şarkısı Elektric'le 90'lı yıllara geri götürüyor.

İlk olarak 1996'da Japonya'da Game Boy için piyasaya sürülen video oyunu serisi ve çizgi film Pokemon, 25. yılını kutluyor.

Capitol Records, Pokemon'un 25. yıldönümüne özel olarak bu sonbaharda Pokemon 25: The Albüm adıyla bir derleme albüm piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu albümün bir parçası olacak dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yeni single parçası Electric'i yayınladı.

Electric şarkısı, özellikle Pokemon çizgi dizisiyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan ve favori pokemon Pikachu'yu merkezine alıyor.

Raya ve Son Ejderha filminin de yönetmeni olan Carlos Lopez Estrada'nın yönetmenliğini üstlendiği Electric şarkısı klibinde Pikachu ile Katy Perry bir arada görülüyor.