Katy Perry'den yeni albüm

2017'de çıkardığı Witness albümü istediği başarıya ulaşmayan Katy Perry, 3 yıl aradan sonra çıkaracağı ilk albümü Smile'dan albüme ismini veren single'ını paylaştı.



Smile teklisini yayınlamasının ardından basına konuşan Perry şunları söyledi: "Bu şarkıyı hayatımın en karanlık dönemlerinden birinde yazmıştım. Şimdi geri dönüp baktığımda ne kadar büyük bir iş başardığımızı görüyorum. 3 dakikalık, enerji ve mutluluk veren bir şarkı."



Katy Perry'nin yeni albümü Smile, 14 Ağustos'ta Capitol etiketiyle yayınlanacak.