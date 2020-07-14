Katy Perry'den yeni albüm

Ünlü yıldız Katy Perry, yeni albümü Smile 14 Ağustos'ta seyirciyle buluşacak.

14.07.2020 - 15:31

Katy Perry'den yeni albüm

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2017'de çıkardığı Witness albümü istediği başarıya ulaşmayan Katy Perry, 3 yıl aradan sonra çıkaracağı ilk albümü Smile'dan albüme ismini veren single'ını paylaştı.

Smile teklisini yayınlamasının ardından basına konuşan Perry şunları söyledi: "Bu şarkıyı hayatımın en karanlık dönemlerinden birinde yazmıştım. Şimdi geri dönüp baktığımda ne kadar büyük bir iş başardığımızı görüyorum. 3 dakikalık, enerji ve mutluluk veren bir şarkı."

Katy Perry'nin yeni albümü Smile, 14 Ağustos'ta Capitol etiketiyle yayınlanacak.

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