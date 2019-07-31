Sosyal medya paylaşımları ve yazdıkları şarkılardaki sözlerle birbirlerine göndermelerde bulunan Ben Fero ile Norm Ender Azmak Fest’te sahneye çıkacak. 30 Ağustos-1 Eylül’de düzenlenecek festivalde tatsızlık çıkmaması için rap’çilerin konserleri iki ayrı güne alındı.



Olaylı bir şekilde rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, yeni şarkısında “Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” sözleriyle Ezhel ve Ben Fero’yu hedef almıştı.



Ardından rap'çilerin Ceza, Ezhel, Killa Hakan ve Ben Fero Fight Kulüp şarkısını çıkararak karşılık vermişti. Son olarak ise Ben Fero sosyal medyada Norm Ender'i hedef alarak "N O R M K İ N D E R, S E N K İ M S İ N" sözlerini paylaştı.

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