Mert Şuşut'un ilk teklisi 'Kayıp Lisan' tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

10 yıllık gazetecilik kariyerinin ardından müzik çalışmalarına ağırlık vermeye karar veren Mert Şuşut, "İnsanların ‘ne istediğindense ne istemediğini’ keşfetmenin daha kolay olduğunu fark etmemle birlikte acılarına, sevinçlerine hatta tüm deneyimlerine ses ve nefes vermeyi denemeye başladım" dedi.



Söz ve müziği Mert Şuşut'a ait olan ‘Kayıp Lisan’ şarkısı büyük beğeni topladı.



MERT ŞUŞUT KİMDİR?



1989 yılında İzmir’de doğdu, İzmir’de büyüdü. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Şuşut, 10 yılı aşkın sürelik gazetecilik kariyerinin ardından bi’ cesaret 2019 yılında arkadaşlarıyla kurduğu ‘Z Raporu’ grubuyla İstanbul’un önemli mekanlarında canlı performans sergiledi. Pandemi süreciyle birlikte müzik yolculuğuna solo kariyeriyle devam etme kararı aldı.