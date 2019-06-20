İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, geçen hafta önemli bir operasyona imza attı. Ekipler Nişantaşı'nda bulunan ve Türkiye'nin en ünlü müzayede şirketlerinden birisi olarak bilinen Beyaz Müzayede'ye savcılık kararıyla baskın düzenledi.



Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, İstanbul polisini ünlü müzayede şirketine baskına götüren savcılık talimatının, 2012 yılında Ankara Resim ve Heykel Müzesinden çalınan, Türk resim tarihinin ilk portre ressamı olan ve yaptığı Atatürk ve İsmet İnönü portreleriyle bilinen ressam Feyhaman Duran'a ait "Ortaköy" isimli tablonun şirketin ofisinde bulunduğu bilgisiydi. Yapılan baskında müzayede şirketinin beşinci katında aranan tabloya ulaşıldı.

Polis ekipleri, aranan 27.5'e 33.5 santim ebatlarında, müzeye "3182" envanter numarasıyla kayıtlı mukavva üzerine yağlı boya tabloyu, açtırdıkları şirket kasasının içerisinde buldu.



Haberde, 2015'te aynı şirket tarafından müzayede listesine konulan ve Kültür Bakanlığı müfettişleri tarafından fark edilip satışına onay verilmeyip teslimi istenen tabloyu, 4 yıldır "Elimizde değil" diyerek oyalayıp teslim etmeyen şirketin sahibi Aziz Karadeniz hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Ünlü ressamın tablosunun ele geçirildiği kasada Roma, Bizans, Abbasi-Fatimi ve Osmanlı dönemine ait 13 adet de sikke bulan bunlara el koydu.

