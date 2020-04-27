Kayseri'de bulunan yer altı şehrinin 2 girişi daha tespit edildi (UNESCO'ya başvuru)

İncesu'ya bağlı Derebağ Mahallesi yakınlarında 'Kırklar İni' olarak bilinen bölgeye geçen yıl üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca belediye yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen ve tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin, 2 katlı yer altı şehri olduğu ortaya çıktı. Defineciler tarafından tahrip edilen yer altı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar olduğu belirlendi.



'UCU BUCAĞI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'



Bu yılın başında, 2 girişli yer altı şehrinde yeniden belediye tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucu yer altı şehrinin 2 giriş kapısı daha bulundu. Toplam 4 girişi olan yer altı şehrinin uzunluğunun metrelerce olduğu belirtildi. İncesu Belediye Başkanı İlmek, "Yapılan ön araştırmada yer altı şehrinin ucu bucağının olmadığını düşünüyoruz; çünkü çok uzun. Yer altı şehri içerisinde kaya mezarları var; ancak buralar defineciler tarafından tahrip edilmiş. Son tespitlerimize göre yer altı şehrinin 4 girişi var. Daha farklı girişi var mı, incelemeler sonunda ortaya çıkacak. Yer altı şehrinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra UNESCO'ya Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapacağız" diye konuştu.

