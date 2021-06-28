Kayseri'deki Arkeoloji Müzesi, Fosil Müzesi oluyor

Kayseri'deki eski Arkeoloji Müzesi, restore edilip ek binayla büyütülerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi'ne dönüştürülecek.

İHA 28.06.2021 - 14:41

Kayseri'deki Arkeoloji Müzesi, Fosil Müzesi oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yüzde 24'lük kısmı tamamlandı

Dolmabahçe Sarayı'nın 119 yıllık halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın 119 yıllık halısı restore ediliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gültepe Mahallesi’ndeki Arkeoloji Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki yeni müzeye taşınmasının ardından, boşaltılan eski Arkeoloji Müzesi’nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca tescile uygun görülmeyen eski müze binası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce mevcut haliyle uygun olarak restore edilirken, yanına Kayseri Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan ilave bir bina eklenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi’ne çevrilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İç Anadolu Bölgesi’nin göbeği olan Kayseri’miz adeta bir fosil hazinesini toprağının altında barındırıyor. Kazıldıkça çeşitlilik artıyor" denilirken, fosil müzesi çalışmasının mimar Pembegül Selman tarafından çizilen projenin  uygulaması olduğu belirtildi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...