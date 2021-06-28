Kayseri'deki Arkeoloji Müzesi, Fosil Müzesi oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gültepe Mahallesi’ndeki Arkeoloji Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki yeni müzeye taşınmasının ardından, boşaltılan eski Arkeoloji Müzesi’nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca tescile uygun görülmeyen eski müze binası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce mevcut haliyle uygun olarak restore edilirken, yanına Kayseri Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan ilave bir bina eklenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi’ne çevrilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İç Anadolu Bölgesi’nin göbeği olan Kayseri’miz adeta bir fosil hazinesini toprağının altında barındırıyor. Kazıldıkça çeşitlilik artıyor" denilirken, fosil müzesi çalışmasının mimar Pembegül Selman tarafından çizilen projenin uygulaması olduğu belirtildi.