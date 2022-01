Keanu Reeves, Çin milliyetçilerinin hedefinde

Canadalı aktör Keanu Reeves'in New York merkezli Tibet Evi'nin (Tibet House U.S) mart ayında düzenlenecek yardım konserine katılacağına yönelik haberler Çin milliyetçilerini kızdırdı. Çin sosyal medyasında, The Matrix Resurrections boykotu gündeme geldi.

"PAZARDAN ÇIKARILMALI"



Sosyal medyada küçük pembeler (little pinks) olarak bilinen Çin milliyetçileri The Matrix serisinin 4. filminin boykot edilmesi gerektiğini ve Çin pazarından çıkarılması gerektiğini düşünüyor.

FİLMLER ARASINDA YER ALMAYACAK



The Matrix Resurrections gişede ortalama bir başarı elde etti ve filmin gelecek hafta salı Çin Yeni Yılı tatilinde gösterilecek filmler arasında muhtemelen yer almayacağı belirtildi.

BAŞKA İSİMLER DE VAR



Independent Türkçe'nin haberine göre; Çin sosyal medyasındaki tepki Reeves'in yanı sıra Patti Smith, Laurie Anderson, Trey Anastasio ve Jason Isbell gibi isimlerin 3 Mart'ta düzenlenecek sanal yardım konserine katılacağının gündeme gelmesinin ardından patlak verdi.

DESTEK VEREN KARA LİSTEYE ALINIYOR



Pekin yönetimi, Tibet Evi'ni bağımsızlık yanlısı bir kuruluş olarak görüyor. Tibet'in bağımsızlığını savunan kişilerin yanı sıra kuruluşa destek veren Hollywood yıldızları ülkede kara listeye alınabiliyor. Richard Gere, Brad Pitt ve Selena Gomez bu muameleye maruz kalan ünlüler arasındaydı.

