Keanu Reeves ilk kez dizide oynayacak

Matrix’in yıldızı Keanu Reeves, ilk kez bir diziyle ekrana gelecek. Matrix: Resurrections filmiyle beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya devam eden 57 yaşındaki Kanadalı aktör, Hulu adlı dijital platform için çekilecek The Devil in The White City adlı dizide rol alacak. Bu, Reeves’in ilk televizyon yapımı olacak.



The Devil in the White City, 1893 Chicago Dünya Fuarı’nda kaderleri sonsuza kadar birbirine bağlanan bir mimar ve bir seri katil olan iki adamın gerçek hikayesini anlatıyor.



Hikaye, izleyiciyi parıltılı bir çağda cinayet, romantizm ve gizem turuna çıkarıyor.



Dizinin yapımcılığını Oscar’lı ünlü aktör Leonardo DiCaprio üstleniyor.

MATRIX: RESURRECTIONS FRAGMANI