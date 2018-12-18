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Oyuncak Hikayesi serisinde Buzz Lightyear karakterine sesiyle hayat veren Tim Allen, geçtiğimiz ay katıldığı bir televizyon programında Keanu Reeves’in Oyuncak Hikayesi 4'ün seslendirme kadrosunda yer aldığını açıklamıştı. Haberi doğrulayan Reeves devam halkasındaki rolü hakkında açıklamalarda bulundu.



Reeves karakteri hakkında şöyle konuştu: "Beklemediğim bir anda Pixar’dan telefon geldi. Karakteri bana anlattılar ve bir süre konuştuk. Karaktere bir miktar kendi yorumumu katmama izin verdiler. Şimdiye kadar dört kayıt seansı tamamladık ve oldukça keyifliydi."



Tüm dünyada 1.9 milyar dolar gişe hasılatı elde eden Oyuncak Hikayesi serisinin devam filminin seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Kristen Schaal, Bonnie Hunt, Tony Hale, Keegan-Michael Key ve Jordan Peele gibi isimler yer alıyor.

