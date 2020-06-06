Keanu Reeves'in dublörü konuştu

Nezaketi, cömertliği ve mütevaziliğiyle bilinen dünyaca ünlü Hollywood aktörü Keanu Reeves’e bir övgü de John Wick setindeki dublöründen geldi.

"FAZLASIYLA DOĞRU"



CinemaBlend'de yer alan habere göre John Wick serisi boyunca aktörün tehlikeli araba sahnelerindeki dublörlüğünü yapan Jeremy Fry, Reeves’le ilgili söylenen her şeyin fazlasıyla doğru olduğunu söyledi.

"YORGUNLUK NEDİR BİLMEZ"



Aktörün ne kadar çalışkan olduğuyla ilgili konuşan Fry, “Özverilidir. Yorgunluk nedir bilmeden çalışıp durur. Onun hakkında duyduğunuz iyi olan her şey yüzde 110 doğru” dedi.

"KENDİ OYNAMAK İSTİYOR"



Jeremy Fry, Keanu Reeves’le ilgili en çok takdir ettiği konulardan birinin de aktörün tüm tehlikeli sahnelerde oynamak için diretmemesi olduğunu açıkladı.