Ünlü aktör Keanu Reeves ile Alice Eve ve Thomas Middleditch’in rol aldığı, Stephen Hamel’in bir hikâyesinden sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Jeffrey Nachmanoff üstlendiği bilim kurgu filmi Replicas 11 Ocak’ta vizyona girecek.

Passenger ve Transformers filmlerinin yapımcılarına ait Replicas’ın çekimleri Porto Rico’da gerçekleşti.

Başarılı bilim insanı olan William Foster (Keanu Reeves), işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. İnsan bilincini bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeyken, ailesini bir trafik kazasında kaybeder. Ailesinin klonlarını yaratıp bilinçlerini bu bedenlere yükler. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır...

REPLICAS FİLMİNİN TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMANI