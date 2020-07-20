Keanu Reeves'ten çizgi roman serisi

Keanu Reeves, Matt Kindt ve Alessandro Vitti ile birlikte BRZRKR isimli yeni bir çizgi roman serisi yarattıklarını açıkladı.

20.07.2020 - 15:36

Keanu Reeves'ten çizgi roman serisi

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Keanu Reeves, corona virüs salgını dolayısıyla ara verilen The Matrix 4 filminin çekimleri için Berlin’de bulunduğu sırada yeni bir çizgi roman üzerine çalıştığını açıkladı. Reeves, yaptığı açıklamada yeni çizgi roman için Divinity, The Valiant, Grass King gibi çizgi romanların yaratıcısı Matt Kindt ve Secret Warriors, Iceman Vol. 1: Thawing Out gibi serilerin çizimlerini yapan illüstratör Alessandro Vitti ile beraber çalıştığını söyledi.

Reeves, Berlin’de bulunduğu sırada BRZRKR isimli çizgi romanı yazdığını ve Matt Kindt ile düzenli olarak Skype üzerinden iletişimde olduğunu söyledi. Keanu Reeves “Olan biten hakkında heyecanlıyız. Hikâye gerçekten bazı twist’ler ve dönüm noktaları içeriyor” ifadelerini kullandı.

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