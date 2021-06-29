Kemal Sunal’ın anıları gün yüzüne çıkıyor

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal’ın ailesi, sanatçının kişisel arşivini, sanatçının eşi Gül Sunal YouTube kanalında, “Kemal Hadi Gel Bi Kahve İçelim” programı ile Sunal’ın anıları ve hayatından kesitleri izleyicilerle paylaşacak.

29.06.2021 - 10:34

Kemal Sunal’ın anıları gün yüzüne çıkıyor

İlişkili Haberler

Apartmana asılan Kemal Sunal afişi gülümsetiyor

Apartmana asılan Kemal Sunal afişi gülümsetiyor

Kemal Sunal’ın doğduğu mahallede adına müze açılacak

Kemal Sunal’ın doğduğu mahallede adına müze açılacak

Konuyla ilgili konuşan Gül Sunal, “Bunun bizim Kemal’e, sevenlerine, gelecek nesillere, Türk sinemasının bir dönemini inceleyen akademisyenlere borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Kemal gülmeyi de güldürmeyi de severdi. Biz de anıları paylaşırken bazen hüzünlensek de daha çok gülmeyi seçtik” dedi.

Usta oyuncuya vefatının 21’inci yılına özel anma töreni de düzenlenecek.

Sunal, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 12.00’de, Zincirlikuyu Kabristanı’ndaki kabri başında ailesi tarafından okutulacak dua ile anılacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...