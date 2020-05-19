Keman virtüözü Anderson'dan Bandırma Vapuru’nda konser

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, corona virüsü dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak sınırlı katılımla gerçekleştiriliyor. Sabah anıtta ve Tütün İskelesi’nde yapılan törenin ardından etkinlikler Bandırma Vapuru Müzesi'nde devam etti.

Ünlü keman sanatçısı Canan Anderson, Bandırma Vapuru Müzesi'nde keman konseri icra etti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katıldığı keman dinletisi, büyük beğeni topladı.



“BİR TÜRK KADINI OLARAK ÇOK GURURLUYUM”

Bandırma Vapuru’nda verdiği konserin ardından açıklamalarda bulunan Canan Anderson, “Çok gururluyum. Çünkü ilk defa Samsun’da Bandırma Vapuru üstünde böyle bir konser verildi. Bu da bana nasip oldu. Bir Türk kadını olarak çok gururluyum. Herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

