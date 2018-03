Kenan Doğulu konser verecek (Sahne üstü ayakta)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kenan Doğulu: Beş yılbaşı önce hayatım değişti

25 yıllık profesyonel sanat kariyerine “Yaparım Bilirsin", Ex Aşkım”, “Demedi Deme”, “Patron”, “Aşka Türlü Şeyler”, “Festival”, “İhtimaller” gibi birbirinden özel albümler, İlk Adımı Sen At, Aşk ile Yap, Tutamıyorum Zamanı, Pamuk, Çakkıdı gibi popüler şarkılar ve sayısız ödül sığdıran Kenan Doğulu, müthiş enerjisive repertuvarıyla hayranları ile buluşuyor.



Konserlerinde her zaman seyircisine sürprizler yaşatan Doğulu; "Bu kez de tadına doyum olmayacak bir konser olacak. Sürprizlere hazırlıklı olun" dedi.



Dinleyenlerin kendini zaman zaman romantik, duygusal, zaman zaman da coşkulu, eğlenceli anların içinde bulacağı bu müzik ve eğlence dolu konserde Doğulu sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.



Konserin bilet fiyatları ise; Tam: 90 TL / Öğrenci: 60 TL