Kenan Doğulu'dan caz konseri

İş Sanat, 28 Ocak’ta Kenan Doğulu, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz'i ilk kez sahnede bir araya geliyor.

Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek bu özel buluşmada Türk pop müziğine sayısız eser kazandıran Kenan Doğulu’nun Pamuk, Ex Aşkım gibi unutulmaz şarkıları caz trio olarak yorumlanacak. Erdoğan ve İkiz’in ortak üretimleri Lahza albümünde yer alan parçalar da Kenan Doğulu ile birlikte seslendirilecek.



Türk müziğinin makamsal yapısını, caz ve elektronik ile harmanlayarak doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken Erdoğan ve İkiz, Kenan Doğulu ile ilk kez aynı sahnede seyircisi ile buluşacak.



Konserin biletleri tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilirken, öğrenci biletleri İş Kuleleri ve Maximum Uniq Hall ana gişelerinde 20 TL'den satılacak.