Kendine Has Sahne konserleri Yapı Kredi bomontiada'da

Kendine Has Sahne’de 15 Ekim Cuma günü synth-pop, indie pop, dream pop türlerini benimseyerek ürettiği parçalarında şehir yaşantısını ve modern zamanın yaşattığı duyguları yansıtan Soft Analog ve geleneksel Anadolu müziğinin, psikedelia’nın, surf rock’ın ve post-punk’ın zıtlıklarını fütürist yaklaşımıyla bir araya getiren Gaye Su Akyol sahne alacak.



16 Ekim Cumartesi günü ise müziğinde sürekli bir değişim arzulayarak R&B ve bedroom pop’un öne çıktığı ses paletinde birçok türü harmanlayan Mert Demir ve geleneksel halk müziğinden beslenen ve müzikal köklerimizden aldıklarını çağdaş müzikle birleştiren Baba Zula konseriyle devam edecek.



17 Ekim Cuma günü 2020’de ilk stüdyo albümleri olan Geri Geri Maraton Koştum'u yayınlayan alternatif pop-rock grubu Sufle ve içimizdeki melankoliyi aynalayan sesi ve büyülü yorumculuğuyla Melike Şahin ile sona erecek.





15 EKİM CUMA



18.30 Soft Analog

21.00 Gaye Su Akyol



16 EKİM CUMARTESİ



19.00 Mert Demir

21.00 Baba Zula



17 EKİM PAZAR



16.00 Sufle

19.00 Melike Şahin

Melike Şahin