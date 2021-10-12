Kendine Has Sahne konserleri Yapı Kredi bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Avlu’da Kendine Has Sahne konserlerine ev sahipliği yapıyor. Gaye Su Akyol, Baba Zula, Melike Şahin, Sufle, Soft Analog ve Mert Demir’in sahne alacağı konserler müzikseverlere ücretsiz olacak.

Haberler 12.10.2021 - 12:08

Kendine Has Sahne konserleri Yapı Kredi bomontiada'da

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Kendine Has Sahne’de 15 Ekim Cuma günü synth-pop, indie pop, dream pop türlerini benimseyerek ürettiği parçalarında şehir yaşantısını ve modern zamanın yaşattığı duyguları yansıtan Soft Analog ve geleneksel Anadolu müziğinin, psikedelia’nın, surf rock’ın ve post-punk’ın zıtlıklarını fütürist yaklaşımıyla bir araya getiren Gaye Su Akyol sahne alacak.

16 Ekim Cumartesi günü ise müziğinde sürekli bir değişim arzulayarak R&B ve bedroom pop’un öne çıktığı ses paletinde birçok türü harmanlayan Mert Demir ve geleneksel halk müziğinden beslenen ve müzikal köklerimizden aldıklarını çağdaş müzikle birleştiren Baba Zula iyle devam edecek.

17 Ekim Cuma günü 2020’de ilk stüdyo albümleri olan Geri Geri Maraton Koştum'u yayınlayan alternatif pop-rock grubu Sufle ve içimizdeki melankoliyi aynalayan sesi ve büyülü yorumculuğuyla Melike Şahin ile sona erecek.


15 EKİM CUMA

18.30 Soft Analog
21.00 Gaye Su Akyol

16 EKİM CUMARTESİ

19.00 Mert Demir
21.00 Baba Zula

17 EKİM PAZAR

16.00 Sufle
19.00 Melike Şahin

Melike Şahin Melike Şahin

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