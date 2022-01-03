Kendini arayanlara yeni bir yol haritası: Yanlış Hayat Doğru Yaşanmaz

Pandemiyle birlikte evde geçirilen zamanın artması bireyleri öz farkındalık kazanmaya yönlendiriyor. Kendini tanıma sürecine ve koşulsuz mutluluk arayışına giren pek çok insan ise çözümü kişisel gelişim kitaplarında buluyor.

Edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden Ethem Emin Nemutlu, kitabıyla kişisel gelişim bilincinin oluşturulmasına destek veriyor. “Yanlış Hayat Doğru Yaşanmaz” adlı kita-bıyla okuyucuları için farklı yaşamlara kapı açan Yazar Ethem Emin Nemutlu, bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığım kitabımla hem okurları-mın yaşamın farklı yönlerini tanımalarına aracılık ediyorum, hem de kendini arayan herkese kale-mimle eşlik ediyorum."

Ethem Emin Nemutlu

"HEM ÖĞRETİCİ HEM DUYGUSAL AĞ KURGULADIM"



Son kitabının duygusal içerikli bir akışta olmasına rağmen öğretici ve kişisel gelişim yönleriyle de ön plana çıktığını belirten Ethem Emin Nemutlu, “Eserimi ölmeden önce ölmek fikrini benimseyen, inti-harlar kuşanan ve otuz senedir cezaevinde olan Hasret Kurtuluş'un gerçek hayat hikayesinden uyar-ladım. Uyuşturucu bağımlısı Hasret Kurtuluş, kocasını öldürmekten hüküm giymiş ve hayattan çok-tan vazgeçmiş durumda. İntihar girişiminin ardından psikoloğun yolunu tutuyor. İlk kez hapishanede yatan bir danışanı olan Psikolog Efe Taşçı, dinledikten sonra Hasret'e yardım etmeye karar veriyor. Bu noktadan sonra hüzün ve umudun iç içe geçtiği bir hikaye başlıyor” dedi.



ESERLERİ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE SATTI

Yanlış Hayat Doğru Yaşanmaz'ın hem hikayesi hem de öğreticiliği ile ilgi çekici bir içeriğe imza at-tığını aktaran Ethem Emin Nemutlu, “Kitapla hayatın içinden kişilere ve duygulara yönelerek okuyu-cuların iç sesini yazıya döküyorum. Daha önce kaleme aldığım Nasip Niyete Vurgundur, Dua Kader Değiştirir, Hangimiz Sevmedik, Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır adlı eserlerimi de dahil et-tiğimde, bugüne kadar 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşmayı başardım. Bu kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmek bana gurur veriyor” ifadelerini kullandı.