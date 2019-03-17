İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Sadri Alışık ve Çolpan İlhan sergisi açıldı

Adana'da çekimleri devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizinin oyuncularından Kerem Alışık, 18 Mart 1995'te vefat eden babası Sadri Alışık'ın yaşamını ve sanat hayatını muhabirine anlattı.



Alışık, babasının kapsamlı, derin ve çok fazla özelliği olduğunu belirterek, "Sadri Alışık, aslında filmlerindeki gibi hayatı da şakayla karışık yaşayan bir insandı. Merhametli, sevecen, müşfik, son derece çarpıcı bir kişiydi. Hiç insanın aklına uğramadan yüreğine ulaşabilen bir adamdı." diye konuştu.



"SADRİ ALIŞIK ROMANLARDAN ÇIKMIŞ BİR ADAM"



Sadri Alışık'ı, "Tercüme edilmesi mümkün olmayan, hayatı da filmleri gibi yaşayan, küçücük mutluluklarla yetinebilen birisiydi." şeklinde tanımlayan Kerem Alışık, şöyle devam etti: "Tek başına bir konservatuvardı. Şarkısıyla, şiiriyle, resmiyle, müthiş özellikli bir adamdı. Ülkesinin bütün yüreklerine ulaşan samimi, fedakar, candan, önce insan ama yanında hep Çolpan İlhan... Onun sağı, solu, altı, üstü hep Çolpan İlhan, bütün bu başarılarında en büyük pay sahibi diyebilirim. Filmlerinde hep ofsaytta kalan bir adamdır ama hayatın içinde tek golü Çolpan İlhan'dır."



Kerem Alışık, babasını çok fazla özlediğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadri Alışık romanlardan çıkmış bir adam. Çünkü eli bol, gönlü bol, gönlü hep İstanbul, böyle bir adam. Ben onun evladı olarak, herkesten başka bir yanıyla onu tanıyan biri olarak çok özlüyorum. Özlemek garip bir şey, öldüm zannediyorsun ama ölmüyorsun, özlemek öyle çaresiz bir şey ve özlemek ölmekten sadece 2 harf fazla. Dolayısıyla onu hep kalbimizde taşıyoruz, 'kalbimizde Sadri Alışık, Sadri Alışık da kalbimiz' diyorum ben. Özlemini soluyorum, sevgisini koruyorum, 24 yıl olmuş. 'En çok neyi özledin?' dersen, çok kısa ve derin şekilde bir tek şey söyleyebilirim, 'baba' demeyi çok özledim. 'Baba' kelimesinin altında bir sürü onun kendine ait duygusu var."



"ÖZLEMEK ZOR, BİZ BU ÖZLEMİ FAZLASIYLA YAŞIYORUZ"



"Babanız sizi oyunculuğa teşvik etti mi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Kerem Alışık, şunları kaydetti: "Bizim en büyük keşkemiz ve pişmanlığımız, onun yaşarken benim oyuncu olduğumu görememesi, onu pek aklına getirememesi olmuştur. O 'keşke' içimizde yaradır. Çolpan İlhan onu çok iyi bilen, bana cesaret veren ve bu anlamda da beni yürekten teşvik eden bir insandı. İkisi de bir yerlerden bizi mutlaka görüyordur, duyuyordur. Özlemek zor, biz bu özlemi fazlasıyla yaşıyoruz, onları da kalbimizde, başımızda sırça bir taç gibi taşımaya devam ediyoruz."