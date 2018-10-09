Bilgisayar oyunu League of Legends oynayan beş gencin Türkiye’de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatan sıradışı gençlik filmi İyi Oyun 2 Kasım'da vizyona giriyor.
Beraber ağabey-kardeşi canlandırmaktan keyif aldıklarını dile getiren Kerem Bürsin ve Afra Saraçoğlu filmde Rüzgar ve Ada karakterleri ile seyirci karşısına çıkacaklar.
Mert Yazıcıoğlu, Yiğit Kirazcı, Afra Saraçoğlu, Hakan Kurtaş, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz ve Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı film Türkiye’nin ve dünyanın ilk e-spor gençlik filmi olarak bir ilke imza atacak.
Filmin yönetmen koltuğunda Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yönetmenliğini yapan Umut Aral otururken, senaryosunu ise Emre Sirel kaleme aldı.