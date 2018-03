Kerem Görsev'den 18'inci albüm: After the Hurricane

Caz müzisyeni Kerem Görsev’in 18'inci albümü 'After the Hurricane' Ocak’ta New York’ta Bunker Studio’da kaydedildi. Albümde bulunan 8 parçanın bestesi Kerem Görsev’e ait.

Dünyanın önemli müzisyenlerinden trompette Terell Stafford, kontrbasta Peter Washington ve davulda Ferit Odman’ın yer aldığı albüm, CD ve LP formatında Emre Grafson etiketi ile 23 Mart’ta çıkıyor.

Kerem Görsev, albümünü şöyle anlattı:

"Yaşadığımız hayatımızda neyin ne zaman olacağını, nasıl gelişeceğini ve nasıl sonuçlanacağını tahmin edemeyiz, hiç bilemeyiz, sadece seyredip görebiliriz. Bazen bir girdap bazen büyük bir akıntı sizi oraya atar ve yeni bir yörüngeye girer hayatınıza başlarsınız. Bu süreçte ise her zaman olduğu gibi yaşanan olaylar bana yeni müzikler yazdırır. İşte bu son albümüm 'After the Hurracine' New York’ta Ferit Odman ile 2 aylık bir ön çalışmanın ardından 23 Ocakta gerçekleşti. Terell Stafford trompette, Peter Washington da Kontrbasta ( bu iki muhteşem adam daha önce Ferit’in albümlerinde yer almıştı) bu kez quartet olarak 8 bestemi molalar dahil 4 saatte kaydettik. Harika bir Steinway & Sons piyano ile mükemmel bir stüdyo olan Brooklyn’deki The Bunker’da işler rahat yürüdü. Ertesi gün mix, birkaç gün sonra mastering yapıp keyif içinde döndük. Bu albümde herşeye el atıp titizlikle sonuçlandıran, bütün organizasyonu ayarlayıp beni sadece müzik çalmaya odaklayan Ferit Odman’a büyük bir teşekkür ederim. Ayrıca Terell ve Peter müziğime eşsiz yorumlar kattı. Davuldaki Ferit Odman’a da ayrı teşekkürler, kayıt öncesi Bodrum’da prova yapıp stüdyoda herşey planlı programlı olmasını sağlayıp nefis bir eşlikte bulundu."