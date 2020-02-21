Keşanlı Ali Destanı sahneye çıktı

Haldun Taner'in epik halk tiyatrosu üslubunda kaleme aldığı, müziklerini Yalçın Tura'nın yazdığı eser, Yücel Erten rejisiyle TİM Show Center'da sahnelendi.



Kalabalık kadrolu müzikli oyun öncesi İlker Ayrık, Keşanlı Ali Destanı'nı seçerken, "Neden olmasın?" diyerek işe başladıklarını söyleyerek, "Pervasız Tiyatro olarak, ses getirecek bir oyun yapmaya karar verdik. Bundan 15 sene önce kurulmuş bir tiyatro. Bütün oklar bize, Türk tiyatrosunun en önemli eseri olan Keşanlı Ali Destanı'nı gösterdi. 'Yapar mıyız, yapamaz mıyız?' dedik. Tiyatronun tüm ortak paydaşları, ben, Aykut, Serdar ve Serhat, Pervasız Tiyatro olarak yapıyoruz dedik. Tabii ki yol arkadaşımız Birce ve bugün buradayız" dedi.



"Keşanlı Ali"yi canlandıran Ayrık, tiyatroya yatırım yapmanın maddi zorluklarına işaret ederek, şunları aktardı: "Biz yapmak istediğimiz şeyin peşine düşüyoruz ve bunun da bazı maddi zorlukları oluyor. Ama bu zorluklara göğüs gerip, alt etmenin karşısında, parayla satın alınamayacak bir şey almış oluyorsunuz. O da, Keşanlı Ali Destanı'nı ya da herhangi bir oyunu bu kadar güzel bir ekiple oynayabilmek. Bunun parayla karşılığı yok."



Oyunun sezon sonuna kadar TİM Show Center'da sahneleneceğini dile getiren Ayrık, bir sonraki gösterimin 29 Şubat'ta olacağını kaydetti.

"BÜYÜK BİR GURUR VE BİR VEFA BORCU"



Eserde "Zilha" karakterini oynayan Birce Akalay da çok mutlu ve gururlu olduğunu aktararak, şunları söyledi: "O kadar karmaşık duygular içindeyim ki aynı anda. Çünkü bir taşın altına elimizi soktuk. Bu, korku ve endişe olarak da geri dönebiliyor bazen. Gurur ve mutluluk olarak da geri dönebiliyor. Bunların hepsi toplandığında da gün içerisinde, gülmekle ağlamak arasında gidip geliyorsun. Ama İlker, 'Keşanlı Ali' dediği gün itibarıyla bu serüvenin içinde olmak, her şeyden önce çok büyük bir gurur ve bir vefa borcunun aslında fiziksel olarak karşılığı, hem yolculuğumuza hem hocalarımıza hem de bugünlerimize ve Türk tiyatrosuna. Dolayısıyla bu borcu ödemek üzere bu emeği sarf ettiğim için hem kendi adıma hem dostlarım adına mutluyum."



Eserin dekorunu Barış Dinçel, kostüm tasarımını Gamze Kuş, ışık tasarımını Yakup Çartık, koreografisini ise Hamit Erentürk hazırladı. Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan orkestra eşlik etti.