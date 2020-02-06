Keşanlı Ali Destanı yüzyılın oyunu seçildi

Notos dergisi, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık kamuoyu araştırmalarının on dördücüsünü ‘oyun metinleri’ne yönelik yaptı. ‘Yüzyılın 40 Oyunu’ adlı araştırmanın ilk sırasında, Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü kabul edilen Haldun Taner’in, epik bir halk tiyatrosu üslubunda kaleme aldığı Keşanlı Ali Destanı yer aldı. 237 yazar, yönetmen, oyuncu, dramaturg, çevirmen ve editörün oylarıyla belirlenen ‘Yüzyılın 40 Oyunu’nda ikinci sırada Melih Cevdet Anday’ın Mikado’nun Çöpleri adlı eseri, üçüncü sırada ise Ekrem Reşit Bey’in yazdığı Lüküs Hayat yer aldı.



PERVASIZ TİYATRO'DAN YENİ KEŞANLI ALİ DESTANI

Haldun Taner’in kaleme aldığı, Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı Keşanlı Ali Destanı, 2020-2021 tiyatro sezonunda İstanbul’da Pervasız Tiyatro prodüksiyonuyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yücel Erten’in yönettiği oyunda Keşanlı Ali’yi İlker Ayrık, Zilha karakterini ise Birce Akalay canlandırıyor. Oyunda ayrıca, duayen oyuncular Meral Çetinkaya Şerif Abla; Köksal Engür Derviş Dayı/Sarhoş Rasih; Nilgün Kasapbaşoğlu ise Madam Olga karakterlerine hayat veriyor.

Ayhan Anıl, Aykut Taşkın, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik ve Burak Şafak’ın da rol aldığı oyunun dekorunda Barış Dinçel, kostüm tasarımında Gamze Kuş, ışık tasarımında ise Yakup Çartık’ın imzaları yer alıyor. Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi Hamit Erentürk’e ait. Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.



Prömiyeri 20 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da gerçekleşecek Keşanlı Ali Destanı, 29 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da yine TİM Show Center’da izlenebilir.



KEŞANLI ALİ DESTANI HAKKINDA



Keşanlı Ali Destanı, tipleri, çevresi, müziği ile yüzde yüz ‘bizim’ olan nefis bir hiciv komedisidir. Hikâyenin geçtiği Sineklidağ, büyük bir kentin eteklerinde yer alan, gecekondulardan oluşmuş, ezilen yoksul insanların yaşadığı bir varoştur. Ali de Sineklidağ’da oturan bir gençtir. Zilha isminde, aynı semtte oturdukları bir kızı çok sevmektedir. Bir gün Zilha’nın amcası öldürülür ve suç Ali’nin üzerine atılır. İşlemediği bir cinayetten ötürü önce mahkûm edilen Ali, ardından bir kahramana dönüşür.



Sineklidağ’ın insanları Türk oldukları kadar herhangi bir toplumun geri kalmış zümresinin insanları da olabilirler. Bu nedenle Türk edebiyatının epik konulu en iyi eserlerinden birisi olan “Keşanlı Ali Destanı”, dünya çapında büyük ilgi görerek birçok tiyatro topluluğu tarafından defalarca sergilendi. Avrupa'nın birçok şehrinde, Amerika'dan Lübnan'a kadar birçok ülkede oynanan oyun, Türk tiyatro tarihinde bir fenomen haline geldi ve halen güncelliğini yitirmedi.