'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' 1 Ocak'ta vizyonda

TRT Ortak Yapımı Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek.



Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını anlatan filmin üçüncü tanıtımı yayınlandı.



TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 11 Ağustos 2017'de şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan filmin tanıtımını sosyal medya hesabından paylaştı.



Mehmet Zahid Sobacı'nın paylaşımında "TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Maçka'dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak. Rahmet ve minnetle" ifadelerini kullandı.

EREN BÜLBÜL'ÜN DOĞUM GÜNÜNDE VİZYONA GİRİYOR

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de vizyonda seyircisiyle buluşacak.

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.



Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.



Filmin üçüncü tanıtımında, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor.



Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür'ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak, samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de dikkati çekiyor.



Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, oyuncu kadrosu ve Anadolu'nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini alması bekleniyor.