Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in müziklerine imza atan Fahir Atakoğlu: Karadeniz'in toprağının kokusunu vermesi açısından önemliydi

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, sinema salonlarında ilgi görmeye devam ediyor.



Özellikle "Heyamo" türküsüyle beğeni toplayan filmin müziklerine imza atan Fahir Atakoğlu, açıklama yaptı.



Atakoğlu, 1.5 sene önce Dijital Sanatlar'dan gelen teklif üzerine çalışmalara başladıklarını ve senaryoyu okuduğunda çok ilgisini çektiğini söyledi.



Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in haince bir saldırıda şehit olmasını basından takip ettiğini aktaran Atakoğlu, şunları kaydetti: "Nisan 2021'de müzikleri hazırlamaya başladım. Daha çekimler başlamamıştı. Karadenizli müzisyen Selim Bölükbaşı, kemençe ve tulum çalar kendisi, o bana müzikler konusunda bir nevi danışmanlık yaptı. Müzik denince hisler duygular harekete geçiyor. O enstrümanları nasıl duydurmak istediğiniz, hangi duyguyla yansıtmak istediğiniz önemli. 'Heyamo' türküsünün dışında devam eden bir melodi var, ana temasıyla onu çıkarmıştım."



"KARADENİZ, MÜZİĞİYLE BENİ ÇOK ETKİLEYEN BİR BÖLGE"



Atakoğlu, bütün film müziklerini hazırlarken insan hikayelerini ele aldığını belirterek, "Beni bu hikayelerin besteci olarak nasıl etkilediği önemli. Onu dışa vurmak ve anlatmak, Karadeniz tınılarıyla, ritüeliyle anlatmak önemli" dedi.



Atakoğlu, "Karadeniz zaten müziğiyle beni çok etkileyen bir bölgeydi. Selim'in de yardımıyla daha da içine girdim. Enstrümanları daha iyi anladım. Kemençeyi, elektronik aletler ve başka seslerle birleştirerek mermiye de bir ses verdik. Onun her çıkışında ses verdik. Bütün bunları yaparken de o duyguların çıkması, tempoların melodiye duygu ve zenginlik katması hepsi birbirini buldu" değerlendirmesini yaptı.



"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini ve fragmanını izleyenlerin gönüllerini fetheden "Heyamo" türküsünün hikayesini de anlatan Atakoğlu şunları söyledi: "Bu filmde bir parçayı, Heyamo'yu tekrar cana getirdik. Türkiye'de Cumhuriyetin 75. yılı konserlerimi yaptığım zaman, Karadenizli müzisyen kemençeci Birol Topaloğlu beni bu türküyle tanıştırdı. İlk kez bu konserlerde seslendirdik Heyamo'yu. Film için çalışmaya başladığımda Özer Feyzioğlu ile bu türküyü paylaştım, 'Bende böyle bir kayıt var. Fındık toplama sahnesinde kullanırız.' dedim. Parçayı teaserda da kullandık, bir bölümünde geliyor ve sonra devam ediyor. Çok yakıştı, hem canlılığını hem de Karadeniz'in toprağının kokusunu vermesi açısından önemliydi."



Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.



Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyazperdeye yansıtıldı.



Toplam 3 ay süren, bir helikopter, 22 askeri araç ve 54 sivil aracın kullanıldığı yapımda, yardımcı oyuncularla 1.195 kişi rol aldı.​​​​​​​