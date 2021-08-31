Kevin Spacey'i, Peter Five Eight setinde

Kevin Spacey hakkında açılan cinsel taciz davaları henüz sonuçlanmadan setlere döndü.

31.08.2021 - 10:57

Kevin Spacey'i, Peter Five Eight setinde

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Taciz davalarında henüz aklanmadan sete dönen Kevin Spacey'yi yapımcısı savundu

Taciz davalarında henüz aklanmadan sete dönen Kevin Spacey'yi yapımcısı savundu

Oscarlı oyuncu Kevin Spacey (62), hakkında çıkan taciz iddialarının ardından dört yıl sonra setlere döndü.

KOVULDUKTAN SONRA İLK

2017'de House of Cards dizisinden kovulduktan sonra bir projede yer almayan oyuncu, yeni filmi Peter Five Eight çekimlerinde görüntülendi.

FİLM TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Spacey üç ay önce de Italyan L'uomo che disegno Dio filminde rol almayı kabul etmişti. Usta oyuncunun hakkında açılan taciz davaları henüz sürerken yeniden sinemaya dönebilmesi tepkilere yol açmıştı. Spacey hakkındaki tüm iddiaları reddediyor.

Tiyatro dünyasının acı kaybı

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