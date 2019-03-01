Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi tarafından organize edilen “Kıbrıs Türk Milli Mücadele” konulu fotoğraf yarışması sonucunda seçici kurul tarafından seçilen eserlerin sergileneceği ve ödül kazananların açıklanacağı sergi, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından açılıyor.



Yerli ve yabancı 50 sanatçının 190 fotoğrafının sergileneceği sergide, gerek Kıbrıs Türk milli mücadele yıllarında gerekse günümüzde çekilen Kıbrıs Türk milli mücadelesini tasvir eden fotoğraflar yer alacak. İki kategoride gerçekleştirilen “Kıbrıs Türk Milli Mücadele” konulu fotoğraf yarışmasının birinci kategorisi milli mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflardan, ödüllü olan ikinci kategorisi ise milli mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Sergide yer alacak fotoğraflar arasında eski mevziler, hendekler, tüneller, sığınaklar, tarihi yerler, eski binalar, sokaklar, milli mücadele yıllarında kullanılan araç ve gereçler bulunuyor.



BİRİNCİYE 3 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ



Fotoğraf yarışmasının yeni çekilen fotoğraflar kategorisinde beş kişilik seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenler de sergi günü ödüllendirilecek. Ödül kazanamayıp sergileme hakkı kazanan fotoğrafların sahiplerine ise katılım belgesi verilecek. Eski fotoğraflar kategorisinde ise fotoğrafları Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesine kabul edilecek katılımcılara onur belgesi verilecek. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu'nun belirlediği seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflarda dereceye giren 1'nciye 3 bin lira, 2'nciye 2 bin lira ve 3'ncüye bin lira para ödülü ile bir kişiye jüri özel ödülü verilecek. Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek. Ödül kazanan eserler sergi açılışı sırasında açıklanacak.



GENÇLERİN GELECEĞİNİN BİLİM VE SANATLA ŞEKİLLENMESİ ÜZERİNDE DURULUYOR



Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Bilim ve sanat bir kuşun kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar” felsefesinin de anlatıldığı gibi gençlerin, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi aracılığıyla geleceklerini bilim ve sanat ile şekillendirmelerine ışık tutmak, yön vermek amacında olduklarını belirtti.

