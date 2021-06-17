Kıraç'tan Milli Takım çıkışı: Özür diliyorum, tamamen ben sorumluyum

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dün akşam oynanan maçta Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e de mağlup olmasının ardından şarkıcı Kıraç, "Özür diliyorum! Milli Takım'ın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum" paylaşımını yaptı. Kıraç, Milli Takım için yaptığı şarkıyla tartışma yaratmıştı.

17.06.2021 - 08:32

Kıraç'tan Milli Takım çıkışı: Özür diliyorum, tamamen ben sorumluyum

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Şarkıcı ve besteci Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Galler'e yenildiği maç sonrası, dün akşam bir özür mesajı yayımladı. Milli Takım için bestelediği 'Haydi' adlı şarkısıyla eleştirilen 49 yaşındaki müzisyen, sosyal medyadan yaptığı kinayeli paylaşımda, takımın başarısızlığından kendisini sorumlu tuttu. Kıraç, mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Özür diliyorum! Milli takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden 'milli' takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden 'marş' yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden."

ŞARKISI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Türk Milli Takımı için 'Haydi' şarkısını besteleyen Kıraç, hazırladığı şarkıyı Twitter hesabından "Haydi! Milli Takım! Ay yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçiksiniz" ifadeleriyle paylaşmış, şarkı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'militarist' bulunarak eleştirilmişti.

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