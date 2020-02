Kirk Douglas 2020 Oscar Ödülleri'nde unutulmayacak

Sinemanın efsanevi oyuncularından Kirk Douglas, bu yıl 92’ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde unutulmayacak.



Türkiye saatiyle 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece düzenlenecek olan 2020 Oscar Ödülleri’nde, 103 yaşında hayatını kaybeden Hollywood yıldızı, ‘In Memoriam’ (Anılarda) bölümünde anılacak.



Kısa süre kalan Oscar gecesi hazırlıklarında ‘In Memoriam’ bölümünde son dakika düzenlemeleri yapıldı. Oscar'da Hollywood'un altın çağının son üyelerinden birine In Memoriam bölümü dışında ek bir anma yapılıp yapılmayacağı belli değil.

Kirk Douglas ve kendisi gibi Hollywood yıldızı olan oğlu Michael Douglas.

OSCAR'DA PEK ÇOK İSİM GÖRMEZDEN GELİNDİ

Douglas’ın sektördeki durumu göz önüne alındığında, Akademi’nin Anılarda bölümünü aktörü de içerecek şekilde değiştirmesi şaşırtıcı olmayacak. Bununla birlikte, geçmişte Oscar törenleri, büyük film yapımcılarını ve sanatçıları listesine dahil edemediği için tepkiyle karşılaşmıştı. 2019'da Oscar'da, Singin’ in the Rain filmi yönetmeni Stanley Donen, Oscar adayları Sondra Locke ve Carol Channing, In Memoriam görüntülerinde görmezden gelindi.



DOUGLAS OSCAR ONUR ÖDÜLÜ ALDI

Douglas, Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu. 3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.