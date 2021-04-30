Kirk Douglas’ın eşi yapımcı Anne Douglas hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Kirk Douglas'ın eşi Anne Douglas, 102 yaşında yaşamını yitirdi.



Douglas ailesinin basın sözcüsü, Anne Douglas’ın Beverly Hills’teki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.



Üvey annesinin ölümü üzerine bir açıklama yayınlayan oyuncu Michael Douglas, “O her zaman kalbimizde olacak. Hepimizin içindeki en iyi yanları ortaya çıkardı, özellikle de babamın. Anne’nin desteği ve ortaklığı olmadan babam asla böyle bir kariyere sahip olamazdı” dedi.

Kirk ve Anne Douglas, 1954 yılında Act of Love filminin çekimleri sırasında Fransa’nın başkenti Paris’te tanıştıktan sonra evlendi. Çiftin Peter ve Eric adında iki çocukları dünyaya geldi.



Bir dönem yapımcılık da yapan Anne için Kirk Douglas, “Sık sık eğer Anne ile evlenmeseydim ne yapardım diye düşünüyorum. Onun iş zekası ve içgüdüleri olmasa hayatta kalamazdım” diyordu.