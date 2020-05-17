Kırkpınar Marşı'nın yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı hayatını kaybetti

Kırkpınar Marşı'nın söz yazarı ve bestekarı Beyazıt Sansı (76) yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 17.05.2020 - 13:08 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 13:10

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Kırkpınar Marşı'nın yanı sıra bir çok marşa imza atan ve bu nedenle "Marş fabrikatörü" diye anılan emekli müzik öğretmeni ve yazar Beyazıt Sansı evinde hayata veda etti.

Kansere yenik düşen Sansı'nın cenazesi, Karaağaç Eski Camisi'nde kılınan namazın ardından, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Sansı ailesi, merhumun yakınları ve dostları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı katıldı.

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