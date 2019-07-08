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Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Kent Konseyi tarafından 2018 yılı aralık ayı itibariyle hazırlık çalışmalarını yürüttüğü başvuru Vali İbrahim Akın, tarafından yapılan toplantı ile gündeme alındı.

Proje başvuru formuna göre Kırşehir'in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı iz, yerel ve ulusal müzik ustaları belirtildi. Başvuru 30 Haziran 2019 tarihinde UNESCO'nun Paris'te bulunan ilgili birimlerine iletildi.

Başvurunun UNESCO Şehirler Ağı Kültür Birimi tarafından onaylanması durumunda Kırşehir müzik alanında Türkiye'den kabul edilen ilk şehir olma özelliğini taşıyacak.