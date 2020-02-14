Kısa filmlerin Oscar yolculuğu İzmir'den başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ile Konak, Bayraklı ve Buca belediyelerinin katkılarıyla İzmir Fransız Kültür Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, kentin tek sinema festivali olma özelliği taşıyor.



Uluslararası ve ulusal kategorilerde kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon dallarındaki kısa filmlere Altın Kedi Ödülü veren festival, ünlü yönetmenler ve senaristlerin de genç sinemacılarla buluşmasını sağlıyor.



Yapılan başvuru sonucunda Oscar sertifikasyonu almaya hak kazanan festivalde, bu yıldan itibaren "Ulusal Kurmaca ve Animasyon" dallarında dereceye giren kısa filmler akademi ödüllerinde aday adayı olabilecek.



2014'ten bu yana festival koordinatörü olarak görev yapan Yusuf Saygı, yaptığı açıklamada, festivalin, 2017'de Avrupa Festivaller Birliği'nden Effe markasını alarak uluslararası bilinirliklerini ve etkileşimi artırdıklarını söyledi.



Akademi ödüllerinde yer alacak kısa filmlerin belirleneceği festivaller arasına girmek için çalışmalar yaptıklarını, gerekli şartları yerine getirdikten sonra geçen yıl değerlendirme sürecine alındıklarını kaydeden Saygı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Başvurumuz 2 hafta önce olumlu sonuçlandı. Dünyada bu Oscar sertifikasyonuna sahip 100'e yakın kısa film festivalinden biri de Türkiye'den bizim festivalimiz oldu. Akademi ödüllerinde hep akıllara uzun metrajlı filmler geliyor ama aslında orada kısa filmler de dereceye girmek için yarışıyor. Kısa filmlerde ise çok fazla başvurunun önüne geçmek için, belirledikleri kriterlere uygun, dünyadaki festivallerde ödül kazanan yapımları aday adayı olarak kabul ediyorlar."



Saygı, bu durumun Türk sineması ve özellikle kısa film konusunda çalışan yönetmenler, senaristler ve oyuncular açısından çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de çekilen kısa filmlerin akademi ödüllerine katılmasındaki süreç daha da kolaylaştı. Daha önceleri Oscar ödüllerine aday olmak isteyen Türk kısa filmleri, Avrupa'da ya da dünyanın diğer kısa film festivallerinde yarışıp dereceye girmek zorundaydı. Oradaki yarışma şartları ve koşullarına bakılınca bu bir hayli zordu. Ama artık ülkemizde 'Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali' Oscar sertifikasyonunu almaya hak kazanınca her şey değişti. Bu yıl 21'incisi yapılacak festivalimizde 'ulusal kurmaca ve animasyon' dalında dereceye giren filmler, akademi aday adayı olmaya hak kazanacak. Bu ülkemizdeki sinemacılar için çok büyük bir şans."



Saygı, kasım ayında düzenlenecek 21. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'ne katılımın yoğun olmasını beklediklerini, özellikle kısa film çeken herkesin eserlerini, festivallerinde sanatseverlerle buluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

