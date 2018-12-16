Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya filminde Eret karakterini seslendiren olan Game of Thrones yıldızı Kit Harington, animasyon serisinin devam filminin reklam kampanyası için yapılan çekimlere katıldı.



Reklamda, Kit Harington'ın Game of Thrones'ta canlandırdığı Jon Snow'a ve Khaleesi'nin ejderhalarıyla olan yakınlığına gönderme yapıldı. Harington, rol seçmelerinde ejderhayla birlikte kamera karşısında sınav veren bir oyuncuyu canlandırdı. Komedi şeklinde çekilen reklam filminde Harington, ejderhanın sürekli rol yapmasını zorlaştırması ve çekim ekibinin kendisinden daha fazla ejderhaya özen göstermesi karşısında zor anlar yaşayan bir oyuncuyu canlandırdı.

İNTERNETTE GAME OF THRONES SEÇMELERİ GİBİ PAYLAŞILDI



Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya filmi için yapılan reklam çalışması, "Adı belli olmayan fantastik TV dramı seçme kayıtları" ismi altında bir video ile sosyal medyada paylaşıldı.



Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya filminin konusu ise şöyle: Hicks (Jay Baruchel), Viking halkının ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insan soyu arasındaki barışı ve uzlaşmayı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Hicks'in ejderhası ve dostu Dişsiz (Toothless) ile birlikte kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile artık o kadar da önemli olmayacaktır. Dişsiz neslinin tükendiğini sanıyordur. Ancak, kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfetmesi üzerine işler değişecektir. Bu dişi ejderha düşündüğünden çok daha vahşi ve uğraşması zorludur. Tehlike bir kez daha kapıya dayandığında ve Hicks'in otoritesi sınandığında, ejderha da binici de kendi türünü korumak için önemli kararlar vermek zorunda kalacaktır.

KIT HARINGTON'LU EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN: GİZLİ DÜNYA FİLMİ TANITIMI

ZENGİN SESLENDİRME KADROSU

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya'nın seslendirme kadrosunda Kit Harington'ın yanı sıra, Jay Baruchel (Hicks), Cate Blanchett (Valka), Gerard Butler (Stoick), Jonah Hill (Snotlout Jorgerson), Kristen Wiig (Ruffnot Thorston), Christopher Mintz-Plasse (Fishlegs), America Ferrera (Astrid) gibi isimler yer alıyor.



Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya filminin, 25 Ocak'ta ülkemizde vizyona girmesi bekleniyor.