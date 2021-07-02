Kit Harington tiyatro sahnesine hazırlanıyor

Game of Thrones'un John Snow’u İngiliz oyuncu Kit Harington, William Shakespeare’in V. Henry isimli tarihsel oyununun modern uyarlamasında başrolü üstlenecek.

MAX WEBSTER YÖNETECEK



The Guardian’da yer alan habere göre gücün ve kriz zamanında liderliğin yozlaştırıcı etkisini inceleyen bu uyarlama, önümüzdeki yılın şubat ayında Londra’da yakın zamanda yenilenen Donmar Warehouse’da sanatseverlerle buluşacak. Oyunun yönetmenliğini ise Max Webster üstlenecek.



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