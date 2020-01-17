Kitapevinin tarihini değiştiren tweet

İngiltere'de havalar nedeniyle tarihinde ilk defa tek bir müşterinin bile gelmediği 100 yıllık bağımsız kitapevinin hüzünlü Tweet'i kendi etkileşim rekorunu kırdı ve satışları patlattı.

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Guardian'da yer alan habere göre İngiltere'nin 100 yıllık bağımsız kitapçısı The Petersfield Bookshop'ta hafta içi kentte çok yağmur yağdığı bir gün hiç kitap satışı yapılmadı. Kitapevi, 1100 takipçili sosyal medya hesabından "Bugün hiç kitap satışı yapılmadı... 0 sterlin... Herhalde kitapevinin tarihinde bir ilk" diyerek tweet attı.

Ardından Twitter takipçileri kitapçının bu hüzünlü paylaşımına yanıt olarak hızlıca etkileşim gösterdi ve 8 bin retweet'le kitapevinin sosyal medyada dikkat çekmesini sağladı.

Babasından devraldığı kitapçıyı işleten 56 yaşındaki John Westwood, sosyal medyadan kesinlikle anlamadığını ancak böyle hüzünlü bir tweet atma ihtiyacı duyduğunu söyledi ve o gün 1000 sterlinlik bir satış elde ettiklerini açıkladı.

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