Bundan yaklaşık 5 yıl önce, tamamen akustik kayıt edilen ve yalın bir anlatıma sahip ilk albümü Rüya Raporları'nı yayınlayan Kıvılcım Ural, yazın son günlerine yakışan yepyeni teklisi DMC etiketiyle piyasaya sürüyor.



Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan Yıllar Sonra'nın aranjörlüğünü Nurettin Çolak yaptı. Kız arkadaşları ile havuz başında parti yaparak eğlendiği video klibi ile yaza veda eden Kıvılcım Ural, çok yakında yeni albümünün de hazırlıklarına başlayacak.



60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural’ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi. Önce Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim alan Kıvılcım Ural, ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı. İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural, müziğin yanı sıra kısa film, dizi ve reklam projelerinde yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak Rüya raporları isimli müzik albümünü çıkardı.