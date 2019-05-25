Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun filmi prömiyer yaparak 22. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde seyirci karşısına çıkacak.
Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil ve Tolga Güleç’in rol aldığı film, 14-25 Haziran’da düzenlenecek festivalin Uluslararası Panorama bölümünde yarışacak.
Kızım Gibi Kokuyorsun Şanghay’da yarışacak
Sanat
Kızım Gibi Kokuyorsun filminin prömiyeri, 22. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde yapılacak.
Olgun Özdemir’in yazıp yönettiği Kızım Gibi Kokuyorsun filmi prömiyer yaparak 22. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde seyirci karşısına çıkacak.