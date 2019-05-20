Efsane grup MFÖ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sevenleriyle buluştu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’ndaki konserde binlerce kişi MFÖ şarkılarıyla coştu.
Zaman zaman izdihamın da yaşanan konserde, seyirciler şarkılara eşlik etti.
Konser sonunda MFÖ ekibine, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi verildi.
ADA'DA ÜNLÜLER GEÇİDİ
Bahar Festivali kapsamında ayrıca; Çukur dizisinin İdris Baba’sı, usta oyuncu Ercan Kesal, Jet Sosyete’deki rolünün yanı sıra son olarak Alice Müzikali’yle adından söz ettiren tiyatrocu Enis Arıkan, evlilik programlarıyla Türkiye’nin fenomeni haline gelen Esra Erol, yazar-senarist-oyuncu Gülse Birsel söyleşileri ile Edis de konser vererek yer aldı.